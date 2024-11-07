В Госдуме предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны

Депутат Госдумы Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны

Когда будет решаться вопрос об урегулировании конфликта, за территорией Украины нужно закрепить статус буферной зоны, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его цитирует РИА Новости.

«Рано или поздно украинский конфликт сойдет на нет, и, чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО», — сказал парламентарий.

Он уверен, что создание буферной зоны поможет обеспечить безопасность России в случае агрессии со стороны НАТО. Она также позволит оперативно отреагировать на провокации со стороны западных недружественных стран.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис и набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.