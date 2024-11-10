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13:51, 10 ноября 2024Мир

В Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США

Песков: Трампа от действующей администрации США отличают заявления о мире
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Избранного президента США Дональда Трампа от действующей американской администрации во главе с Джо Байденом выгодно отличают заявления о мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Во всяком случае, Трамп действительно говорит о мире, он не высказывался о продолжении конфронтации в конфликте на Украине. Он также не говорил о желании нанести стратегическое поражение России. Все это выгодно отличает его от действующей администрации», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что на данный момент неизвестно, как будут развиваться российско-американские отношения при новой администрации во главе с Трампом.

Ранее Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания. При этом российский лидер отметил, что не может спрогнозировать поведение избранного президента США.

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