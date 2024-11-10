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07:51, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии назвали президентские выборы операцией по захвату власти

Молдавский экс-министр назвал президентские выборы операцией по захвату власти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: РИА Новости

Выборы президента Молдавии стали не демократической процедурой, а операцией по захвату власти. Об этом заявил бывший министр юстиции страны Фадей Нагачевский в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, штабом президента Майи Санду был использован весь спектр мер и средств для ее победы — в том числе и административный ресурс.

Нагачевский подчеркнул, что власти заранее начали заявлять о якобы предпринимавшихся попытках подкупа избирателей — таким образом констатировалась бы фальсификация выборов в случае провала Санду, уточнил он.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 3 ноября. По итогам обработки 100 процентов протоколов победу одержала действующая глава республики Майя Санду. Она получила поддержку от 55,33 процента избирателей.

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