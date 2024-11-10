В Молдавии обнаружили два упавших беспилотника

Полиция Молдавии сообщила о двух упавших беспилотниках за день

Полиция Молдавии сообщила об упавшем беспилотном летательном аппарате (БПЛА) возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национального инспектората полиции.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.

Также еще один беспилотник был обнаружен на юго-востоке Молдавии. Дрон упал возле села Фырлэдень в районе города Каушень.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины применили 84 беспилотных летательных аппарата в ходе удара в ночь на 10 ноября. Как подчеркнули в Министерстве обороны России, главной целью ВСУ стало нанесение ущерба гражданским объектам в Москве и Подмосковье. В ведомстве отметили, что все БПЛА были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.