Мэр Одессы Труханов: в городе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал он. В Одессе и Одесской области продолжает действовать воздушная тревога.

До этого мэр Игорь Терехов сообщил о прозвучавшем в Харькове взрыве на фоне воздушной тревоги. По его словам, в результате удара корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ) оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. По его словам, всего прозвучало не менее 417 взрывов, атака велась при помощи беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии.