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08:35, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram-канале сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона.

По его словам, всего прозвучало не менее 417 взрывов, атака велась при помощи беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Федоров сообщил, что всего повреждения получили 65 объектов, среди них инфраструктурные. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Мирные жители не пострадали.

Ранее критическая инфраструктура была повреждена в Сумской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила Сумская областная военная администрация.

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