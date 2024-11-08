Сумская ОВА сообщила о повреждении критической инфраструктуры в области

Критическая инфраструктура повреждена в Сумской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются», — сообщили в Сумской ОВА.

Как сообщается, расположенный в Сумском районе объект критической инфраструктуры получил повреждения в результате ракетного удара ВС России. Назначение объекта и населенный пункт не уточняются.

Ранее взрыв прогремел в Сумах вечером 8 ноября. Военно-воздушные силы Украины незадолго до взрыва заявляли о высокоскоростной цели в регионе.