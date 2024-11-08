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20:24, 8 ноября 2024Бывший СССР

Критическая инфраструктура повреждена в Сумской области

Сумская ОВА сообщила о повреждении критической инфраструктуры в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Критическая инфраструктура повреждена в Сумской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются», — сообщили в Сумской ОВА.

Как сообщается, расположенный в Сумском районе объект критической инфраструктуры получил повреждения в результате ракетного удара ВС России. Назначение объекта и населенный пункт не уточняются.

Ранее взрыв прогремел в Сумах вечером 8 ноября. Военно-воздушные силы Украины незадолго до взрыва заявляли о высокоскоростной цели в регионе.

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