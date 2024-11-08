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18:11, 8 ноября 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Сумах

«Общественное»: взрыв прогремел в Сумах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Взрыв прогремел в Сумах вечером 8 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 18:06 8 ноября. Военно-воздушные силы Украины заявляли о вероятности ударов корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ). Также сообщалось о высокоскоростной цели в регионе.

Ранее глава украинской Запорожской украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. По словам главы ОВА, прозвучало не менее 384 взрывов в 15 населенных пунктах области.

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