В посольстве России рассказали о пострадавших после ДТП в Египте

Посольство РФ: семья из 4 человек остается в больнице после ДТП в Египте

В Египте семья из четырех россиян остается в больнице после ДТП, в котором пострадали 30 туристов. Об этом РИА Новости сообщил в российском посольстве.

Пострадавшим оказана медпомощь, и они вернулись в отели.

9 ноября сообщалось, что в Рас-Судре на Южном Синае опрокинулся автобус с туристами, среди которых были граждане России, Украины, Азербайджана и Казахстана. Пострадал 41 пассажир, всех отправили в больницу.

Один из туристов предположил, что авария могла произойти из-за уснувшего за рулем водителя.