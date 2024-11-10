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18:01, 10 ноября 2024Путешествия

В посольстве России рассказали о пострадавших после ДТП в Египте

Посольство РФ: семья из 4 человек остается в больнице после ДТП в Египте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В Египте семья из четырех россиян остается в больнице после ДТП, в котором пострадали 30 туристов. Об этом РИА Новости сообщил в российском посольстве.

Пострадавшим оказана медпомощь, и они вернулись в отели.

9 ноября сообщалось, что в Рас-Судре на Южном Синае опрокинулся автобус с туристами, среди которых были граждане России, Украины, Азербайджана и Казахстана. Пострадал 41 пассажир, всех отправили в больницу.

Один из туристов предположил, что авария могла произойти из-за уснувшего за рулем водителя.

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