Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

Cairo24: 41 человек пострадал при опрокидывании автобуса в Рас-Судре в Египте

При опрокидывании автобуса в Египте пострадал 41 человек, среди которых были российские туристы. Об этом сообщает Cairo 24.

По данным издания, ДТП случилось в Рас-Судре на Южном Синае. Отмечается, что в автобусе также находились граждане Украины, Азербайджана и Казахстана. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Один из пассажиров рассказал изданию «Фонтанка», что в транспортном средстве было около тридцати российских туристов. «Вероятнее всего водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок», — отметил он.

Ранее девять российских туристов пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир. Всего пострадали 18 человек. Путешественники получили легкие травмы, им оказали первую помощь в местных больницах.