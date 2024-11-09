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22:39, 9 ноября 2024Путешествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

Cairo24: 41 человек пострадал при опрокидывании автобуса в Рас-Судре в Египте
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roland Denes / Unsplash

При опрокидывании автобуса в Египте пострадал 41 человек, среди которых были российские туристы. Об этом сообщает Cairo 24.

По данным издания, ДТП случилось в Рас-Судре на Южном Синае. Отмечается, что в автобусе также находились граждане Украины, Азербайджана и Казахстана. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Один из пассажиров рассказал изданию «Фонтанка», что в транспортном средстве было около тридцати российских туристов. «Вероятнее всего водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок», — отметил он.

Ранее девять российских туристов пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир. Всего пострадали 18 человек. Путешественники получили легкие травмы, им оказали первую помощь в местных больницах.

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