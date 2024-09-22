Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

В Турции в результате ДТП с микроавтобусом пострадали девять российских туристов

Девять российских туристов пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Турции. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Анкаре.

Транспортное средство перевернулось в воскресенье, 22 сентября, в турецкой провинции Невшехир. Всего пострадали 18 человек. Отмечается, что российские туристы получили легкие травмы, им оказали первую помощь в больницах Невшехира.

«Госпитализация никому не потребовалась», — уточнили в дипмиссии.

Ранее группа туристов из России и Казахстана пострадала в результате ДТП в турецкой провинции Мугла. Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 8 августа, на трассе недалеко от города Милас. По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с эвакуатором и перевернулся.