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02:00, 10 ноября 2024Мир

В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского

Дубинский: Зеленский продлил военное положение на Украине, чем подставил Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Владимир Зеленский преподнес избранному президенту США Дональду Трампу неприятный сюрприз, решив продлить военное положение на Украине в день выборов. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

По его словам, Трамп много раз говорил о том, что готов завершить украинский конфликт за сутки, а также называл Зеленского «торгашом». В ответ на это президент Украины решил создать для республиканца «серьезное препятствие».

«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов. А как ты попробуешь [урегулировать конфликт], если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал “не хочу и не буду"», — написал Дубинский.

Ранее Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, власти страны не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.

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