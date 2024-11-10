В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома

Глава МО Воробьев: в поселке Становое после падения БПЛА загорелись два дома

В поселке Становое Раменского городского округа после падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелись два дома. Об этом сообщает в Telegram глава Московской области (МО) Андрей Воробьев.

«Загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», — говорится в публикации.

Он добавил, что всего на подлете к Москве было сбито около 30 беспилотников.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения полетов в Шереметьево. Как сообщается, ограничения начали действовать с 9:45 ноября.