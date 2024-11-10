Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 10 ноября 2024Россия

В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома

Глава МО Воробьев: в поселке Становое после падения БПЛА загорелись два дома
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В поселке Становое Раменского городского округа после падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелись два дома. Об этом сообщает в Telegram глава Московской области (МО) Андрей Воробьев.

«Загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», — говорится в публикации.

Он добавил, что всего на подлете к Москве было сбито около 30 беспилотников.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения полетов в Шереметьево. Как сообщается, ограничения начали действовать с 9:45 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил о 32 летевших на Москву беспилотниках

      Российские власти не помогут семье погибшего в селе мужчины

      В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома

      Росавиация ввела временные ограничения полетов в Шереметьево

      Один человек пострадал при атаке беспилотников в Московской области

      В ВС России рассказали об использовании новых дронов на константиновском направлении

      В МИД России заявили о содействии Африке в борьбе с терроризмом

      Ефимова объяснила отъезд в США фразой «уехала не от хорошей жизни»

      Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

      Россия удвоила поставки газа в Казахстан и достигла исторического максимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше