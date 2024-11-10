В России стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях

Онколог Каприн заявил, что в России стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

В России стали чаще обнаруживать онкологические заболевания на ранних стадиях. Об этом ТАСС заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его словам, в период пандемии COVID-19 была приостановлена массовая диспансеризация. «Сегодня мы констатируем, что статистика пришла в норму, рост выявляемости по сравнению с 2021 годом составил восемь процентов», — сказал эксперт. Каприн уточнил, что сейчас российским врачам в более чем 60 процентах случаев удается обнаружить злокачественные новообразования на первой и второй стадиях заболевания.

В августе ученые Американского онкологического общества (ACS) выяснили, что заболеваемость раком в поколении Х и среди миллениалов выросла по сравнению с более старшими поколениями. Ученые проанализировали данные о 23 654 000 пациентов, которым диагностировали какой-либо из 34 типов рака, и 7 348 137 летальных случаев от 25 типов рака у людей в возрасте от 25 до 84 лет за период с 2000 по 2019 год. Оказалось, что заболеваемость 17 типами рака продолжает расти среди более молодых поколений. Среди них выделяются такие виды, как рак груди, поджелудочной железы и желудка. Риски неблагоприятного исхода также увеличиваются для рака печени у женщин, матки, желчного пузыря, яичек и колоректального рака.