Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:20, 10 ноября 2024Россия

В России стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях

Онколог Каприн заявил, что в России стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В России стали чаще обнаруживать онкологические заболевания на ранних стадиях. Об этом ТАСС заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его словам, в период пандемии COVID-19 была приостановлена массовая диспансеризация. «Сегодня мы констатируем, что статистика пришла в норму, рост выявляемости по сравнению с 2021 годом составил восемь процентов», — сказал эксперт. Каприн уточнил, что сейчас российским врачам в более чем 60 процентах случаев удается обнаружить злокачественные новообразования на первой и второй стадиях заболевания.

В августе ученые Американского онкологического общества (ACS) выяснили, что заболеваемость раком в поколении Х и среди миллениалов выросла по сравнению с более старшими поколениями. Ученые проанализировали данные о 23 654 000 пациентов, которым диагностировали какой-либо из 34 типов рака, и 7 348 137 летальных случаев от 25 типов рака у людей в возрасте от 25 до 84 лет за период с 2000 по 2019 год. Оказалось, что заболеваемость 17 типами рака продолжает расти среди более молодых поколений. Среди них выделяются такие виды, как рак груди, поджелудочной железы и желудка. Риски неблагоприятного исхода также увеличиваются для рака печени у женщин, матки, желчного пузыря, яичек и колоректального рака.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей. О чем этот документ?

      Топ-менеджера РЖД обвинили в получении особо крупной взятки

      Во Франции призвали остановить Зеленского после одного требования

      В Финляндии захотели увеличить военные расходы из-за «угрозы» от России

      Глава МИД Франции заявил о превращении Европы в «вассальный континент-музей»

      Студенткам двух российских регионов захотели платить за рождение детей по миллиону

      Профессор назвал условие отказа США от Украины

      В Раде заявили о неприятном сюрпризе Трампу от Зеленского

      В Киеве раздался взрыв

      Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше