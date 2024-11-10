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08:28, 10 ноября 2024Россия

В российском регионе после атаки дрона загорелся гаражный кооператив

Шапша сообщил о пожаре в калужском гаражном кооперативе после атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На территории калужского гаражного кооператива вспыхнул пожар после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание произошло в городе Сосенский. По словам губернатора, удар был нанесен утром в воскресенье, 10 ноября. На место происшествия выехали экстренные службы. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

Шапша добавил, что распорядился организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Ранее в Брянске загорелись нежилые строения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности не уточнялись.

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