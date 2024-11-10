В российском городе произошло возгорание после атаки дрона ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянске загорелись нежилые строения после атаки ВСУ

В Брянске произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. «Информация о последствиях уточняется», — добавил глава региона.

Утром в воскресенье, 10 ноября, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией Брянской области. До этого три беспилотника самолетного типа ВСУ были обезврежены в небе над Ростовской областью. Отмечается, что украинские дроны попытались атаковать Каменск-Шахтинский.