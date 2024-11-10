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06:46, 10 ноября 2024Россия

Более десяти беспилотников сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: 14 беспилотников ВСУ уничтожены ПВО в Брянской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Четырнадцать БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил он. Богомаз добавил, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Ранее Александр Богомаз предупредил жителей региона, что российские подразделения ПВО уничтожают украинские беспилотники над территорией Брянской области. Губернатор также попросил население соблюдать меры безопасности.

До этого три беспилотника самолетного типа ВСУ были обезврежены в небе над Ростовской областью. Отмечается, что украинские дроны попытались атаковать Каменск-Шахтинский.

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