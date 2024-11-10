В США раскрыли судьбу Обамы после победы Трампа

Daily Mail: семья Обамы исчезнет с политической сцены в США после победы Трампа

«Бездушные проповеди» экс-главы США Барака Обамы имели колоссальные негативные последствия на выборах и запятнали его наследие, считает биограф Дэвид Гарроу. В интервью газете Daily Mail он раскрыл судьбу 44-го американского президента после победы Трампа.

Как утверждает Гарроу, Обаму и его супругу Мишель, поддержавших кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис, раскритиковали за то, что они говорили с избирателями свысока, произнося «глухие и бестолковые проповеди», которые нанесли ущерб кампании вице-президента США.

По мнению биографа, эффект оказался таким мощным, что в сочетании с победой республиканца Дональда Трампа на выборах политическая значимость Обамы будет сильно снижена. Теперь семья бывшего президента США «в значительной степени исчезнет с политической сцены», считает Гарроу.

Ранее Мишель Обама обвинила Дональда Трампа в желании занять рабочее место для афроамериканцев, под которым подразумевался пост президента США. Она также обвинила Трампа в том, что он якобы не имеет политических взглядов и «замещает их нападками» на пол и расу Камалы Харрис.