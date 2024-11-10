Дэвис: Зеленский отчаянно пытается втянуть Запад в боевые действия на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский отчаянно пытается втянуть западные страны в боевые действия на Украине, но они не пойдут на этот шаг из-за риска ядерной войны. Такое мнение выразил подполковник армии США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

«Зеленский был достаточно откровенным, когда заявлял о своих намерениях, что весь мир должен отнестись к конфликту на Украине более серьезно и встать на сторону Киева. (...) Такое стремление Зеленского вызвано самым настоящим отчаянием. Даже если европейские и американские войска фактически будут сражаться вместе с украинцами, то нет шансов, что они смогут удержать позиции», — отметил военный аналитик.

По мнению Дэвиса, участие военных из США и Европы является «крайне маловероятным сценарием», так как это может привести к ядерной войне. Он пояснил, что западные страны во главе с Вашингтоном «не пойдут на такой риск для Украины, которая уже потерпела военное поражение».

7 ноября Дэвис заявил, что соединения Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезными наступательными успехами российских военных, поэтому фронт может развалиться на поле боя еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

