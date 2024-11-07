Дэвис: фронт ВСУ может развалиться еще до инаугурации Трампа в январе 2025 года

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными наступательными успехами российских военных, фронт может развалиться на поле боя еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года. Такой исход в эфире YouTube-канала Deep Dive предрек подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад [Донбасса], и я не вижу причин, по которым это изменится (...). Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе. (...) В октябре Российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть это трудно представить, что это произошло всего за один месяц и такие темпы продолжаются», — заявил бывший американский военный.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ «хаотично и спешно» покидают свои укрепленные позиции на территории Донбасса. По его словам, из-за слаженных действий российских войск радиоэлектронной борьбы украинские беспилотники потеряли всякую эффективность на линии боевого соприкосновения, а оборона ВСУ терпит крах.