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17:04, 7 ноября 2024Мир

ВСУ предрекли развал фронта до января следующего года

Дэвис: фронт ВСУ может развалиться еще до инаугурации Трампа в январе 2025 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными наступательными успехами российских военных, фронт может развалиться на поле боя еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года. Такой исход в эфире YouTube-канала Deep Dive предрек подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад [Донбасса], и я не вижу причин, по которым это изменится (...). Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе. (...) В октябре Российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть это трудно представить, что это произошло всего за один месяц и такие темпы продолжаются», — заявил бывший американский военный.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ «хаотично и спешно» покидают свои укрепленные позиции на территории Донбасса. По его словам, из-за слаженных действий российских войск радиоэлектронной борьбы украинские беспилотники потеряли всякую эффективность на линии боевого соприкосновения, а оборона ВСУ терпит крах.

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