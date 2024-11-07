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15:11, 7 ноября 2024Мир

На Западе признали хаотичное отступление ВСУ

Британский аналитик Меркурис: ВСУ хаотично отступают с позиций в Донбассе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) хаотично и спешно покидают свои укрепленные позиции на территории Донбасса. Об этом на своем авторском YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Мы видим, как украинцы чаще всего отступают с позиций, которые они должны были защищать, зачастую в хаосе и в беспорядке», — признал западный эксперт.

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По его словам, из-за слаженных действий российских войск радиоэлектронной борьбы украинские беспилотники потеряли всякую эффективность на линии боевого соприкосновения, а оборона ВСУ терпит крах.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что ВСУ на фоне вторжения в Курскую область теряют контроль над городами в Донбассе.

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