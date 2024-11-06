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17:32, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине призвали вывести войска из Курской области

Экс-сотрудник СБУ Ступак призвал вывести ВСУ из Курской области
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужно вывести из Курской области из-за потерь техники и личного состава. К этому призвал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности страны (СБУ) Иван Ступак, его цитирует УНИАН.

«Мы остановились, топчемся на месте. Я не вижу военного решения в этой операции дальше. То есть находимся там, потому что находимся», — сказал он.

Ступак отметил, что на фоне вторжения ВСУ в Курскую область Украина теряет контроль над городами в Донбассе. Кроме того, по его словам, украинские военные на юге и востоке жалуются на нехватку снарядов и тяжелой техники, так как Киев отдает приоритет операции в Курской области. Экс-сотрудник СБУ также добавил, что Украина платит большую цену за вторжение в российский регион.

Ранее российское Минобороны проинформировало, что потери Киева с момента вторжения в Курскую область превысили 30 тысяч бойцов. Помимо личного состава, за время боев в российском регионе ВСУ лишились 184 танков и 40 пусковых систем залпового огня.

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