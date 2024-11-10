В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты после атак БПЛА

Ограничения на полеты в Шереметьево, Домодедово и Жуковском сняты

Ограничения на полеты после атак беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 10:32 по московскому времени временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский были сняты. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — отмечается в публикации.

Дополнительно сообщается, что за время действия ограничений в трех аэропортах Москвы на запасные аэродромы ушли 36 воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила на подлете к столице в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна 32 беспилотника ВСУ.

Из-за атак БПЛА на Московский регион аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Полеты были ограничены для обеспечения дополнительных мер безопасности.