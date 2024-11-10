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10:00, 10 ноября 2024Бывший СССР

В ВС России рассказали об использовании новых дронов на константиновском направлении

Шестая дивизия ВС России применила FPV-дроны на оптоволокне под Константиновкой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы шестой мотострелковой дивизии Вооруженных сил России применили под Константиновкой FPV-дроны на оптоволокне. Об использовании новых беспилотников ТАСС рассказали бойцы соединения.

«Наши ребята впервые применили FPV-дроны на оптоволокне. Работа велась на константиновском направлении», — приводятся в публикации слова представителя дивизии.

Военные отметили, что преимущество подобного вида дронов — полная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российские военнослужащие применили новые дроны-камикадзе, обманувшие системы РЭБ Вооруженных сил Украины. Их использовали на херсонском направлении, в результате чего были ликвидированы опорные пункты украинской армии на правом берегу Днепра.

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