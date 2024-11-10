Командир ВСУ Ярославский: база «Миротворец» существует для шантажа

Украинский интернет-ресурс «Миротворец», который собирает базу якобы врагов Украины, существует для шантажа третьих лиц. Работу портала раскритиковал командир разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, его слова приводит РИА Новости.

«На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с "Миротворца"», — рассказал военный.

Он добавил, что пространство для шантажа возникает из-за непрозрачности критериев для попадания в базу портала. По его словам, люди попадают и исчезают из базы случайным образом.

Ранее в Кремле посмеялись над появившейся на «Миротворце» карточке некоего лейтенанта Родиона Гослова с фотографией актера Райана Гослинга. По утверждению портала, указанное лицо покушалось на суверенитет и территориальную целостность Украины.