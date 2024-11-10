Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 10 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ раскритиковали базу «Миротворец»

Командир ВСУ Ярославский: база «Миротворец» существует для шантажа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thx4Stock team / Shutterstock / Fotodom  

Украинский интернет-ресурс «Миротворец», который собирает базу якобы врагов Украины, существует для шантажа третьих лиц. Работу портала раскритиковал командир разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, его слова приводит РИА Новости.

«На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с "Миротворца"», — рассказал военный.

Он добавил, что пространство для шантажа возникает из-за непрозрачности критериев для попадания в базу портала. По его словам, люди попадают и исчезают из базы случайным образом.

Ранее в Кремле посмеялись над появившейся на «Миротворце» карточке некоего лейтенанта Родиона Гослова с фотографией актера Райана Гослинга. По утверждению портала, указанное лицо покушалось на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил о 32 летевших на Москву беспилотниках

      Лидер немецкой оппозиции назвал Шольца «хромой уткой»

      Трамп окончательно одержал победу на выборах в США

      Жителей Подмосковья призвали не публиковать видео с дронами

      В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать беспилотниками Москву

      В ВСУ раскритиковали базу «Миротворец»

      Демократы в США признали упадок своей партии

      Последствия падения летевшего на Москву БПЛА попали на видео

      Сын Трампа посмеялся над Зеленским

      Названы лучшие упражнения для проработки всего тела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше