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19:11, 10 ноября 2024Россия

Военный эксперт назвал три цели атаки Московского региона дронами ВСУ

Глава центра ИАМП Козюлин: ВСУ атаковали Москву, чтобы выявить слабые места ПВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Украинские дроны атаковали Московский регион, чтобы выявить слабые места в системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом газете «Взгляд» заявил заведующий центром Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России, военный эксперт Вадим Козюлин.

По его словам, вокруг столицы выстроена хорошая система ПВО, которая противостояла налету украинских беспилотников. На Москву было направлено свыше 30 дронов, что, по оценке эксперта, немало.

Украинские военные еамеревались протестировать новые технологии в области беспилотной авиации. Козюлин отметил, что Запад передает Киеву свои наработки для апробации в бою с Россией. Не прошедшие тестирование беспилотники не вызывают интерес у третьих стран.

Эксперт также указал, что третьей целью атаки могло быть желание Киева продемонстрировать свои позиции после избрания президентом США Дональда Трампа в стремлении убедить партнеров продолжать оказывать поддержку Украине.

Минобороны России сообщило, что в ходе атаки ночью 10 ноября по гражданской инфраструктуре, ставшей крупнейшей с начала СВО попыткой атаковать Москву, было применено 84 беспилотника, 34 из которых были уничтожены и подавлены в Подмосковье.

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