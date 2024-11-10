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11:48, 10 ноября 2024Россия

ВСУ выпустили 70 дронов по территории России за три часа

Минобороны сообщило об уничтожении 70 БПЛА в российских регионах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России заявило об уничтожении 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких российских регионах за три часа. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в период с 7:00 до 10:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 34 беспилотника над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по 7 — над территориями Орловской и Калужской, 6 — над территорией Курской и 2 — над территорией Тульской области.

Ранее 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 32 дронов, летевших в сторону Москвы. В результате атак пострадала жительница Раменского городского округа — с ожогами лица, шеи и рук ее доставили в реанимацию.

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