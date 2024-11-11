В Москве актер квеста выстрелил в шею 19-летней посетительнице

В Москве актер московского квеста выстрелил в шею посетительнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, 19-летняя девушка из Химок приехала на квест в Измайлово. В одной из сцен работник достал пистолет, покрутил им перед гостями и выстрелил почти в упор в потерпевшую. Пистолет был охолощенным, но выстрел был сделан настолько близко, что гостья получила огнестрельное ранение шеи. Ее доставили в больницу.

Владелица квеста заявила, что сотрудникам было запрещено использовать подобный реквизит, но актер работал в проекте всего месяц и не последовал правилам. Полицейские уже начали проверку.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с падением девятилетней девочки в люк во время квеста в Москве.