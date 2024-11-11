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16:02, 11 ноября 2024Силовые структуры

Актер московского квеста выстрелил в шею посетительнице

В Москве актер квеста выстрелил в шею 19-летней посетительнице
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве актер московского квеста выстрелил в шею посетительнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, 19-летняя девушка из Химок приехала на квест в Измайлово. В одной из сцен работник достал пистолет, покрутил им перед гостями и выстрелил почти в упор в потерпевшую. Пистолет был охолощенным, но выстрел был сделан настолько близко, что гостья получила огнестрельное ранение шеи. Ее доставили в больницу.

Владелица квеста заявила, что сотрудникам было запрещено использовать подобный реквизит, но актер работал в проекте всего месяц и не последовал правилам. Полицейские уже начали проверку.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с падением девятилетней девочки в люк во время квеста в Москве.

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