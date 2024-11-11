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12:32, 11 ноября 2024Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Колесниковки Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Колесниковка Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, Колесниковку заняли бойцы группировки войск «Запад». Кроме того, военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки и Островское Харьковской области, а также Ямполовка и Торское Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, орудие Д-20, гаубицу Д-30, три польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и британскую САУ Braveheart. Помимо этого уничтожены два полевых склада с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы Квертус.

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Ранее в оборонном ведомстве отчитались, что за неделю со 2 по 8 ноября российские военнослужащие заняли шесть населенных пунктов в зоне СВО: Першотравневое Харьковской области, а также Антоновка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка и Максимовка ДНР.

ЖЗЛ
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