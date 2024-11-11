Белоруссия официально стала партнером БРИКС

МИД Белоруссии: Минск официально стал партнером БРИКС

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков передал послу России в республике Борису Грызлову письмо о готовности Минска официально стать партнером БРИКС. Об этом сообщает «БелТА».

«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами — членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», — заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо о готовности республики принять приглашение в организацию 5 ноября.

Ранее приглашение стать партнером БРИКС получила Уганда. По словам главы МИД Уганды Джеждже Одонго, в стране проводятся необходимые процедуры согласования, которые позволят решить, готова ли Уганда принять приглашение.