Еще одна страна получила приглашение в БРИКС

Глава МИД Уганды Одонго сообщил о приглашении страны в БРИКС

Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС. Об этом сообщил глава МИД Уганды Джеждже Одонго, пишет РИА Новости.

«Уганде было предложено стать членом-партнером БРИКС. Я получил это приглашение примерно три дня назад», — заявил дипломат.

Он добавил, что в Уганде проводятся необходимые процедуры согласования, которые позволят решить, готова ли страна принять приглашение от объединения.

Ранее МИД Индонезии заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС. По мнению экспертов департамента международных отношений университета Джаябая, Джакарта не должна бояться своих западных партнеров в связи с решением вступить в организацию.