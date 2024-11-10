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12:18, 10 ноября 2024Мир

Еще одна страна получила приглашение в БРИКС

Глава МИД Уганды Одонго сообщил о приглашении страны в БРИКС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС. Об этом сообщил глава МИД Уганды Джеждже Одонго, пишет РИА Новости.

«Уганде было предложено стать членом-партнером БРИКС. Я получил это приглашение примерно три дня назад», — заявил дипломат.

Он добавил, что в Уганде проводятся необходимые процедуры согласования, которые позволят решить, готова ли страна принять приглашение от объединения.

Ранее МИД Индонезии заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС. По мнению экспертов департамента международных отношений университета Джаябая, Джакарта не должна бояться своих западных партнеров в связи с решением вступить в организацию.

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