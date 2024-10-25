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08:31, 25 октября 2024Мир

МИД Индонезии заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС

МИД Индонезии: Джакарта намерена присоединиться к БРИКС

Фото: Sandika Fadilah / Globallookpress.com

Джакарта намерена присоединиться к объединению БРИКС. Об этом стало известно из заявления министерства иностранных дел Индонезии по итогам саммита в Казани, сообщает Reuters.

«Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС (...) Присоединение к БРИКС не означает, что Индонезия выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами», — говорится в заявлении.

Сугионо подчеркнул, что присоединение Индонезии к БРИКС является проявлением ее независимой и активной внешней политики.

Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Москва и Джакарта проведут первые крупные военно-морские учения «Орруда». Он уточнил, что этот маневр увидят «и друзья, и недруги».

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      Виктория Кондратьева
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