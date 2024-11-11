Благодаря одной хитрости россиянин за восемь лет сумел ограбить 12 банков

Прокуратура: уралец грабил 8 лет банки, маскируя внешность бородой

Серийный грабитель банков на протяжении восьми лет совершал налеты и скрывался благодаря одной хитрости. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Свердловской области.

С 2015-го по 2023 год он вынес почти 40 миллионов рублей из 12 отделений банков на Урале, маскируя внешность бородой, маской и солнцезащитными очками. Перед каждым разбойным нападением мужчина отращивал растительность на лице, а после ограбления сбривал.

Ленинский суд Екатеринбурга приговорил его к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в разбое. Грабитель угрожал сотрудникам банков пистолетом и забирал из хранилища всю наличность.