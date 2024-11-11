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13:25, 11 ноября 2024Силовые структуры

Ограбивший 12 банков россиянин попался полицейским и получил срок

В Екатеринбурге осудили мужчину за ограбление 12 банков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Екатеринбурге осудили мужчину за ограбление 12 банков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Он признан виновным по статье 162 («Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, осужденный в период с 2015 по 2023 год совершил 12 разбойных нападений на отделения банков. Сумма похищенного составила более 39,8 миллионов рублей. При нападениях он использовал предмет, похожий на пистолет. Угрожая расправой, заставлял сотрудников кредитных учреждений отдать деньги из кассы и хранилища. Для маскировки перед ограблением преступник отращивал бороду, использовал солнцезащитные очки и маску.

В марте 2023 года сотрудники полиции задержали нападавшего, им оказался местный житель 1979 года рождения.

Суд приговорил его к семи годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое россиян похитили 25 пачек сливочного масла из московского супермаркета и попались.

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