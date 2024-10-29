Двое россиян похитили 25 пачек сливочного масла из московского супермаркета и попались

В Москве арестованы двое мужчин, укравших 25 пачек сливочного масла из магазина

В Москве арестованы двое приезжих мужчин, похитивших 25 пачек сливочного масла из супермаркета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным правоохранителей, злоумышленникам — 25 и 29 лет. Вечером они пришли в супермаркет, расположенный на Ленинградском шоссе. Там они похитили 25 пачек сливочного масла и сложили их в рюкзак. Это заметила сотрудница магазина. Она попыталась остановить мужчин, но один из них избил ее, а второй угрожал ножом.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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