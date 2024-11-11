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10:42, 11 ноября 2024Культура

Бывшая жена Прилучного призналась в желании навести смертельную порчу

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила, что хотела навести порчу
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце, бывшая супруга Павла Прилучного, призналась, что хотела навести порчу на смерть. Об этом она заявила в интервью Владу Череватому в шоу «Без масок».

Муцениеце сообщила, что в трудные времена пользовалась помощью магов и даже думала навести порчу на одного из близких людей. Имя обидчика она не назвала.

«Были иногда желания навести порчу. Вот прям, чтобы сдох человек. Имя не скажу, но, я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Это были только мысли, я ничего не делала. Действительно хотелось забить его в моменте», — сказала Агата.

Однако помощью экстрасенсов девушка все же пользовалась. По ее словам, они сообщили, что на ней есть сглаз, который нужно снимать.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце отсудила сына у бывшего мужа.

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