Бывшая жена Прилучного призналась в желании навести смертельную порчу

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила, что хотела навести порчу

Актриса Агата Муцениеце, бывшая супруга Павла Прилучного, призналась, что хотела навести порчу на смерть. Об этом она заявила в интервью Владу Череватому в шоу «Без масок».

Муцениеце сообщила, что в трудные времена пользовалась помощью магов и даже думала навести порчу на одного из близких людей. Имя обидчика она не назвала.

«Были иногда желания навести порчу. Вот прям, чтобы сдох человек. Имя не скажу, но, я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Это были только мысли, я ничего не делала. Действительно хотелось забить его в моменте», — сказала Агата.

Однако помощью экстрасенсов девушка все же пользовалась. По ее словам, они сообщили, что на ней есть сглаз, который нужно снимать.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце отсудила сына у бывшего мужа.