Членство Израиля в ООН захотели заморозить

Al Arabiya: арабские и исламские страны решили заморозить членство Израиля в ООН

Страны-участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам саммита заявили о необходимости мобилизации международной поддержки для того, чтобы добиться заморозки участия Израиля в Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает Al Arabiya.

«Проект заявления по итогам саммита ЛАГ и ОИС включает в себя пункт о том, что необходимо добиться мобилизации международной поддержки для заморозки участия Израиля в ООН, а также предупреждение об опасности эскалации, которая разрушает регион Ближнего Востока», — передает телеканал.

Кроме того, страны ЛАГ и ОИС в своем проекте призвали международное сообщество «начать реализацию инициативы по созданию независимого государства Палестина».

28 октября советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш рассказал, что страна планирует продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США. Кроме того, по его словам, Палестина намерена продолжить усилия для признания ее государственности большим количеством стран.