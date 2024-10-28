Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 28 октября 2024Мир

Палестина оценила противодействие США ее вступлению в ООН

Палестина будет добиваться членства в ООН, несмотря на противодействие США

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш рассказал, что страна планирует продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США, сообщает РИА Новости.

«Палестина продолжает, будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН в качестве государства, несмотря на все препятствия, создаваемые Соединенными Штатами», — заявил он.

Кроме того, по его словам, страна намерена продолжить усилия для признания ее государственности большим количеством стран.

Ранее аль-Хабаш рассказал, что применение Израилем белого фосфора в секторе Газа было задокументировано, а оказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС). Он добавил, что миллионы людей стали свидетелями использования еврейским государством белого фосфора в многочисленных войнах в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится до 2 ноября

      Устроившего ДТП в Петербурге водителя автобуса задержали

      Морпехи без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в Курской области

      Палестина оценила противодействие США ее вступлению в ООН

      ФСБ раскрыла количество сорванных воздушных атак ВСУ за прошедшею неделю в ДНР

      Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

      Пожар на атакованном ВСУ российском предприятии попал на видео

      Стрелявшего по маршрутному автобусу россиянина задержали за хулиганство

      Мелания Трамп внезапно шокировала американцев на митинге

      ВСУ за ночь пытались ударить по четырем регионам России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше