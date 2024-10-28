Палестина оценила противодействие США ее вступлению в ООН

Палестина будет добиваться членства в ООН, несмотря на противодействие США

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш рассказал, что страна планирует продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США, сообщает РИА Новости.

«Палестина продолжает, будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН в качестве государства, несмотря на все препятствия, создаваемые Соединенными Штатами», — заявил он.

Кроме того, по его словам, страна намерена продолжить усилия для признания ее государственности большим количеством стран.

Ранее аль-Хабаш рассказал, что применение Израилем белого фосфора в секторе Газа было задокументировано, а оказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС). Он добавил, что миллионы людей стали свидетелями использования еврейским государством белого фосфора в многочисленных войнах в секторе Газа.