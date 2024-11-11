Доходы России от продаж сельхозпродукции заметно упали

ФТС: стоимость экспорта продукции российского АПК упала на 4 % в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные доходы России от экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) упали на четыре процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идет о продажах продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья, кроме текстильного, уточнили в ведомстве. За отчетный период доходы России от подобных поставок составили в общей сложности 31 миллиард долларов. Для сравнения: в январе-сентябре 2023-го показатель находился на уровне в 32,3 миллиарда. Таким образом, за 12 месяцев экспорт просел на 1,3 миллиарда долларов в денежном выражении, пояснили в ФТС.

Что касается импорта подобной продукции, то ее поставки в Россию за первые девять месяцев 2024 года продемонстрировали противоположную динамику и увеличились на 2,8 процента в денежном выражении. В январе-сентябре в РФ ввезли продовольствие из-за границы на общую сумму 27,2 миллиарда долларов против 26,4 миллиарда годом ранее.

До этого министр сельского хозяйства Оксана Лут пожаловалась на недостаточно высокую стоимость экспорта продукции АПК из России. По ее словам, в настоящее время РФ входит в топ-3 крупнейших поставщиков подобных товаров в мире, однако сильно недотягивает до лидеров в плане цен на экспортируемую сельхозпродукцию. По последнему показателю, отметила Лут, России нет даже в первой десятке, отечественные аграрии занимают лишь 16-ю строчку глобального рейтинга.