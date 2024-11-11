Экономист усомнился в намерении Трампа ввести санкции против «дедолларизирующихся» стран

Экономист Задорнов: Трамп введет тарифы на импорт и пониженные налоговые ставки

Победивший на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Дональд Трамп введет пониженные налоговые ставки и обещанные тарифы на импорт, пусть и в меньших объемах. Однако сануции против «дедолларизирующихся» стран он вводить не станет, в таком намерении американского политика усомнился бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов, передает РИА Новости.

«Тарифная политика Трампа… Что будет в реальности? Он повысит, безусловно, тарифы. Этому поможет контроль за обеими палатами Конгресса со стороны Республиканской партии. Но это сделано будет только в 2026 году, но в размере гораздо меньшем», — прокомментировал Задорнов.

Новые пошлины получится ввести в случае успеха сложных торговых переговоров со странами Северной и Латинской Америки, а также с ЕС. В результате Китай продолжит попытки обходить ограничения, торгуя через Мексику, Вьетнам и прочие азиатские страны. «Китайские товары все равно будут поступать на рынки Европы и США», — подчеркнул экономист.

Но темпы роста мировой торговли однозначно сократятся из-за дополнительной фрагментации. «Для нас это означает то, что России придется искать своих торговых союзников в этой меняющейся картине мира», — отметил Задорнов.

Трамп намеревается ввести 20-процентные тарифы на весь импорт из Европы и других стран, до 60 процентов поднять тарифы на импорт из Китая и лишить страну статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

«Напомню, торговый дефицит США в этом году может составить около 1 триллиона долларов. То есть для Трампа это просто дополнительный источник, компенсирующий снижение налогов внутри США», — добавил специалист.

Во время предвыборной гонки американский политик обещал ввести меры против государств, которые проводят дедолларизацию, а именно установить на их импорт тарифы в размере 100%. Но это невозможно, считает экс-глава российского Минфина, поскольку в отказ от доллара идут не страны, а компании.« Часто они делают это как раз под давлением американских санкций против тех или иных стран или корпораций. И эта идея не реализуемая, думаю, всерьез ее рассматривать не стоит», — заявил экономист.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян допустил улучшение отношений России и США при Трампе. Он добавил, что в лице республиканцев в США победила «антироссия», но проиграла русофобия.