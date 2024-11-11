Глава Карелии обратится в Следственный комитет из-за оскорбительных шуток актрисы

Глава Карелии Парфенчиков обратится в СК после шуток актрисы Ломакиной

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что готовит обращение в Следственный комитет о проведении проверки после оскорбительных шуток актрисы из Петрозаводска Валерия Ломакина, которая ранее в одном из комедийных шоу изобразила карельскую речь. Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Неприятно поражен выступлением актрисы театра "Творческая мастерская" Валерии Ломакиной на одном из шоу, в котором комики пытаются рассмешить жюри», — отметил он. По словам Парфенчикова, Ломакина позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь.

Глава Карелии добавил, что неуместные шутки задели жителей Карелии. По его словам, он получил огромное количество возмущенных откликов от земляков. Парфенчиков, подчеркнул, что «назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью».

Он также сообщил, что планирует обратиться в Следственный комитет, а также поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что выступление Валерии Ломакиной в комедийном проекте вызвал общественный резонанс. В свою очередь, сама актриса уже извинилась в соцсетях за шутки про карельский язык. По ее словам, она «оказалась заложницей этой ситуации». Ломакина объяснила, что не хотела никого задеть, обидеть или оскорбить своей шуткой.

В октябре сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал свою шутку про казахский язык., которая возмутила общественность. «Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — отметил он.

Инцидент произошел на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций. Одетый в майку парижского ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?».