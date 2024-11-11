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22:10, 11 ноября 2024Мир

Израиль назвал условия прекращения огня в Ливане

МО Израиля: огонь в Ливане не прекратится, пока не будут достигнуты цели войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bilal Jawich / Global Look Press

Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны. Такое условие назвал министр обороны Исраэль Кац, передает ТАСС.

«В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки, и мы продолжим наносить удары по "Хезболле" в полную силу до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны», — сказал министр.

Ранее Израильские военные ликвидировали полевого командира «Хезболлы». В армейской пресс-службе заявили, что ВВС Израиля нанесли удар в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана и уничтожили командира этого пункта Абу Али Рида.

ЖЗЛ
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