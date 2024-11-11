Израиль назвал условия прекращения огня в Ливане

МО Израиля: огонь в Ливане не прекратится, пока не будут достигнуты цели войны

Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны. Такое условие назвал министр обороны Исраэль Кац, передает ТАСС.

«В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки, и мы продолжим наносить удары по "Хезболле" в полную силу до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны», — сказал министр.

Ранее Израильские военные ликвидировали полевого командира «Хезболлы». В армейской пресс-службе заявили, что ВВС Израиля нанесли удар в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана и уничтожили командира этого пункта Абу Али Рида.