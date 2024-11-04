ЦАХАЛ заявил об уничтожении полевого командира «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил, что ВВС Израиля уничтожили полевого командира Абу Али Рида

Израильские военные ликвидировали полевого командира вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В армейской пресс-службе заявили, что ВВС Израиля нанесли удар в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана и уничтожили командира этого пункта Абу Али Рида. Рид, по данным ЦАХАЛ, отвечал за планирование и проведение ракетных атак на израильские войска и руководил террористической деятельностью боевиков «Хезболлы».

В ведомстве также рассказали, что на юге Ливана продолжаются целенаправленные рейды израильских военнослужащих.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал предложения о 48-часовом перемирии в секторе Газа. При этом в канцелярии премьера заверили, что если бы подобное предложение было бы сделано, Нетаньяху «принял бы его незамедлительно».