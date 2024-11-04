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10:27, 4 ноября 2024Мир

ЦАХАЛ заявил об уничтожении полевого командира «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил, что ВВС Израиля уничтожили полевого командира Абу Али Рида
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Israel Defense Forces

Израильские военные ликвидировали полевого командира вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В армейской пресс-службе заявили, что ВВС Израиля нанесли удар в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана и уничтожили командира этого пункта Абу Али Рида. Рид, по данным ЦАХАЛ, отвечал за планирование и проведение ракетных атак на израильские войска и руководил террористической деятельностью боевиков «Хезболлы».

В ведомстве также рассказали, что на юге Ливана продолжаются целенаправленные рейды израильских военнослужащих.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал предложения о 48-часовом перемирии в секторе Газа. При этом в канцелярии премьера заверили, что если бы подобное предложение было бы сделано, Нетаньяху «принял бы его незамедлительно».

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