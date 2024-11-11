Известного вагнеровца похоронили в России спустя четыре месяца после смерти

Вагнеровца Федянина похоронили в Липецке спустя 4 месяца после смерти

Участника ЧВК «Вагнер» Никиту Федянина, который был известен по позывному Белый, похоронили в Липецке спустя четыре месяца после смерти в Мали. Об этом сообщил Telegram-канал «Росич».

По сведениям издания, россиянина не стало в июле во время боя вагнеровцев с террористами.

В посте отмечается, что в 2022 и 2023 годах Федянин принимал активное участие в спецоперации на Украине в составе подразделения специального назначения. Его также наградили медалью «За отвагу».

«Белый внес большой вклад в становление агентурного аппарата военной разведки на Украине», — подчеркивается в некрологе.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Олег Ипатов рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни. Мужчина подчеркнул, что ему хотелось бы забыть увиденное в бою. Кроме того, он пояснил, что человека в таком состоянии нельзя оставлять одного.