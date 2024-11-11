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11:09, 11 ноября 2024Силовые структуры

Конокрады угнали коней у российских фермеров и забили их на мясо

Полицейские задержали двух подозреваемых в краже коней на 2 млн рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Республике Хакасия полицейские задержали двух конокрадов, подозреваемых в краже коней общей стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, о похищении стало известно от двух местных фермеров. С пастбища одного из них пропали два скакуна, у второго угнали 24 лошади. Полицейские искали угнанных коней с помощью дронов. Оказалось, что конокрады, хорошо знавшие горную местность, гнали скот через перевалы на свои частные подворья в республике Тыва. К моменту обнаружения коней, злоумышленники успели забить двух из них на мясо, еще одного отдали за долги. Остальные, сломав забор, сбежали от похитителей.

Часть сбежавших лошадей поймали и уже вернули владельцам, розыск других пропавших коней продолжается. В отношении подозреваемых завели дело о краже и отправили их в СИЗО.

В 2021 году произошла аналогичная история в Подмосковье. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого жителя Ступинского района и его сына, который находился в федеральном розыске. Уточняется, что украли лошадей из конноспортивных клубов ради продажи на колбасу.

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