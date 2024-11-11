Министр развития регионов Молдавии покинул партию Санду

Министр развития регионов Молдавии Спыну объявил о выходе из партии Санду

Министр развития регионов и инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил о своей отставке и выходе из партии действующего президента республики Майи Санду. Об этом пишет издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

Спыну не назвал конкретных причин своей отставки. «Надеюсь, что этот шаг позволит вернуться к дискуссиям в публичном пространстве о Молдове и меньше обсуждать того или иного человека, как этого хотят враги нашей страны», — заявил он. Кого именно имел в виду ушедший в отставку министр под «врагами» — неизвестно.

Спыну также написал, что Молдавия в данный момент «движется в правильном направлении». Действующего президента Майю Санду в своем обращении он не упоминал.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии окончательно утвердила итоги второго тура выборов и победу действующего президента Майи Санду. По информации ведомства, суммарно она набрала 930 139 голосов избирателей.