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00:27, 11 ноября 2024Россия

Минобороны назвало число задействованных в атаке на Россию украинских дронов

Минобороны РФ: ВСУ применили 84 беспилотника в ходе удара в ночь на 10 ноября
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото, Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили 84 беспилотника самолетного типа дальнего действия в ходе удара в ночь на воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерстве обороны России.

По данным ведомства, ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории России. Главной целью украинский войск стало нанесение ущерба гражданским объектам в Москве и Подмосковье, подчеркнули в министерство.

Также Минобороны отметили, что все дроны были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия постепенно утрачивает возможности выхода из Курской области. Он объяснил, что проблемы связаны в первую очередь с большими потерями и ухудшением погодных условий.

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