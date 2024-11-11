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07:19, 11 ноября 2024Россия

Минобороны сообщило о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В ночь на понедельник, 11 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по двум регионам России 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью, еще 1 — над Белгородской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Около 23.00 в воскресенье, 10 ноября, беспилотники также пытались атаковать Курскую и Белгородскую область, где действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за атак со стороны Украины. Там сбили два дрона.

В ночь на 10 ноября произошла крупнейшая с начала специальной военной операции (СВО) попытка атаки на Россию. ВСУ выпустили 84 дрона, главной их целью стало нанесение ущерба гражданским объектам в Москве и Подмосковье.

ЖЗЛ
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