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07:00, 11 ноября 2024Забота о себе

Мужчина исполнил фантазию о сексе втроем и пожалел об этом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Мужчина с ником @Touristupdatenola рассказал на форуме Reddit, что пожалел, когда исполнил фантазию о сексе втроем. Его историю опубликовало издание Metro.

Издание привело данные проведенного в 2024 году Институтом Кинси исследования, показавшего, что 95 процентов мужчин и 87 процентов женщин фантазировали о сексе более чем с одним человеком. Однако мужчина, рассказавший свою историю, оказался недоволен, когда воплотил это желание в жизнь.

Если бы я хотел разочаровать двух человек одновременно, я бы поужинал с родителями

@Touristupdatenolaпользователь Reddit

Другие комментаторы отметили, что им было сложно добавить третьего человека в уже существующую пару.

Независимо от того, кто получает двойное внимание, чьи-то чувства задеваются. Это происходит независимо от того, насколько бережным, открытым и непривязывающимся вы себя считаете

@Final-form-7177.
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@tonyMEGAphoneпользователь Reddit

Ранее американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, пожаловавшейся на отказавшегося от секса мужа. Расстроенная жена близка к тому, чтобы нанять секс-работника.

Их время пришло!
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