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09:34, 11 ноября 2024Силовые структуры

Названо обещанное разведкой Украины вознаграждение летчику за угон вертолета из России

Украина предлагала летчику за угон из РФ вертолета от 600 до 750 тысяч долларов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Украинская разведка обещала летчику за угон вертолета ВКС России от 600 до 750 тысяч долларов. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные ФСБ России.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины по имени Сергей обещал пилоту денежное вознаграждение и трансфер в Чехию на постоянное место жительства для всей его семьи.

ФСБ с ноября 2023 года вела операцию против планировавших угон российского вертолета, держа «под колпаком» действия украинской разведки.

Ранее стало известно, что российская спецслужба сорвала эти планы. Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех. Вскоре были получены позиции украинских ПВО, по которым российские силы нанесли удар.

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